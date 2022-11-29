Песков: сейчас никакие переговоры с Украиной невозможны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас никакие переговоры с Украиной невозможны, поскольку их отрицает Киев.
Песков: сейчас никакие переговоры с Украиной невозможны
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера о том, что призывы к прекращению огня в ходе конфликта на Украине «сейчас несерьёзны». 

«Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона», — сказал он. 

По его словам, спецоперация России продолжается. 

Также Песков заявил, что для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.

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