Песков: сейчас никакие переговоры с Украиной невозможны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас никакие переговоры с Украиной невозможны, поскольку их отрицает Киев.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера о том, что призывы к прекращению огня в ходе конфликта на Украине «сейчас несерьёзны».

«Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона», — сказал он.

По его словам, спецоперация России продолжается.

Также Песков заявил, что для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.