Из HIMARS и «Градов»: ВСУ за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР
- РИА Новости
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В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили о 39 фактах ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки.
При обстрелах противник применял реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также миномёты калибра 120 мм. Под огнём оказались Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Троицкое, Минеральное, Макеевка и другие населённые пункты ДНР.
Ранены два человека, повреждено пять домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
Отметим, что утром 25 ноября обстрелы территории ДНР продолжились, следует из публикаций представительства республики в СЦКК.
Между тем в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК 25 ноября заявили о трёх обстрелах со стороны ВСУ за истекшие сутки.
Под огнём оказались населённые пункты Стаханов, Сватово и Сосновый. Обстрелы велись из РСЗО HIMARS американского производства (три ракеты) и артиллерии калибра 155 мм (14 снарядов).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, в Стаханове разрушен один жилой дом, детская художественная студия и частично обрушено здание телерадиокомпании. Повреждения получил ещё один жилой дом, а также кинотеатр, Дом культуры и телерадиовышка.
В свою очередь, в населённом пункте Сосновый повреждена психиатрическая больница, а в Сватове в результате обстрелов разрушено четыре жилых дома, ранен один человек.
Корреспондент RT Роман Косарев ранее побывал в одном из домов в районе Донецка после очередного обстрела со стороны ВСУ. Он обратил внимание на англоязычные отметки на обнаруженных на месте обстрела осколках.
- Сюжет Романа Косарева об обстрелах жилых кварталов Донбасса
«Результатом регулярных, ежедневных обстрелов гражданского населения ВСУ почти всегда становятся гибель и ранения мирных жителей и, конечно же, повреждение линий электропередачи, путей водоснабжения и прочего», — сказал корреспондент, отметив, что самой большой трагедией остаётся гибель мирных жителей.
Тем временем председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ вечером в четверг, 24 ноября, обстреляли освобождённую часть региона.
«Примерно в 21:52 мск совершили обстрел освобождённой части Запорожской области из спального микрорайона Коммунарского района областного центра — парка им. Гагарина, применив американские РСЗО HIMARS», — написал Рогов в Telegram.
По его словам, обстрел вёлся из района плотной жилой застройки Запорожья.
Замглавы ВМФ РФ — об эффективности действий флота и морпехов
Бердянск удалось освободить благодаря умелым действиям сил флота и высадке морской пехоты, заявил заместитель главкома ВМФ России генерал-лейтенант Виктор Астапов.
По его словам, ВСУ ожидали десанты с моря и заминировали акваторию портов в Чёрном и Азовском морях.
«Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле», — сказал Астапов в интервью газете «Красная звезда».
Он добавил, что морская пехота сыграла важную роль не только при освобождении Бердянска и Мариуполя, но и других населённых пунктов Донбасса.
«Свежий пример — взятие населённого пункта Павловка Донецкой Народной Республики, в котором главную роль сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота», — сказал заместитель главкома ВМФ России.
По его словам, морпехи подтвердили свою высокую подготовленность и мотивированность на победу. Астапов добавил, что потенциал морской пехоты увеличивается за счёт постоянного совершенствования организационно-штатной структуры соединений и частей.
Речь идёт, в частности, о введении в их состав танковых подразделений, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставки новых и модернизации стоящих на вооружении образцов техники.