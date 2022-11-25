Из HIMARS и «Градов»: ВСУ за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР

За минувшие сутки два человека получили ранения в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Наряду с этим повреждено пять домов и два объекта гражданской инфраструктуры. В ЛНР за сутки зафиксировано три обстрела, противник применил артиллерию и реактивную систему залпового огня HIMARS. Повреждены жилые дома и гражданские объекты, среди которых детская художественная студия и больница.

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили о 39 фактах ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки.

При обстрелах противник применял реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также миномёты калибра 120 мм. Под огнём оказались Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Троицкое, Минеральное, Макеевка и другие населённые пункты ДНР.

Ранены два человека, повреждено пять домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

Отметим, что утром 25 ноября обстрелы территории ДНР продолжились, следует из публикаций представительства республики в СЦКК.

Между тем в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в СЦКК 25 ноября заявили о трёх обстрелах со стороны ВСУ за истекшие сутки.

Под огнём оказались населённые пункты Стаханов, Сватово и Сосновый. Обстрелы велись из РСЗО HIMARS американского производства (три ракеты) и артиллерии калибра 155 мм (14 снарядов).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, в Стаханове разрушен один жилой дом, детская художественная студия и частично обрушено здание телерадиокомпании. Повреждения получил ещё один жилой дом, а также кинотеатр, Дом культуры и телерадиовышка.

В свою очередь, в населённом пункте Сосновый повреждена психиатрическая больница, а в Сватове в результате обстрелов разрушено четыре жилых дома, ранен один человек.

Корреспондент RT Роман Косарев ранее побывал в одном из домов в районе Донецка после очередного обстрела со стороны ВСУ. Он обратил внимание на англоязычные отметки на обнаруженных на месте обстрела осколках.

Сюжет Романа Косарева об обстрелах жилых кварталов Донбасса

«Результатом регулярных, ежедневных обстрелов гражданского населения ВСУ почти всегда становятся гибель и ранения мирных жителей и, конечно же, повреждение линий электропередачи, путей водоснабжения и прочего», — сказал корреспондент, отметив, что самой большой трагедией остаётся гибель мирных жителей.

Тем временем председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ вечером в четверг, 24 ноября, обстреляли освобождённую часть региона.

«Примерно в 21:52 мск совершили обстрел освобождённой части Запорожской области из спального микрорайона Коммунарского района областного центра — парка им. Гагарина, применив американские РСЗО HIMARS», — написал Рогов в Telegram.

По его словам, обстрел вёлся из района плотной жилой застройки Запорожья.

Замглавы ВМФ РФ — об эффективности действий флота и морпехов

Бердянск удалось освободить благодаря умелым действиям сил флота и высадке морской пехоты, заявил заместитель главкома ВМФ России генерал-лейтенант Виктор Астапов.

По его словам, ВСУ ожидали десанты с моря и заминировали акваторию портов в Чёрном и Азовском морях.

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«Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле», — сказал Астапов в интервью газете «Красная звезда».

Он добавил, что морская пехота сыграла важную роль не только при освобождении Бердянска и Мариуполя, но и других населённых пунктов Донбасса.

«Свежий пример — взятие населённого пункта Павловка Донецкой Народной Республики, в котором главную роль сыграли действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота», — сказал заместитель главкома ВМФ России.

По его словам, морпехи подтвердили свою высокую подготовленность и мотивированность на победу. Астапов добавил, что потенциал морской пехоты увеличивается за счёт постоянного совершенствования организационно-штатной структуры соединений и частей.

Речь идёт, в частности, о введении в их состав танковых подразделений, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации, а также поставки новых и модернизации стоящих на вооружении образцов техники.