Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал российскую модель зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС наиболее оптимальной.

Таким образом он прокомментировал слова главы «Росатома» Алексея Лихачёва о том, что главный принцип зоны безопасности — «ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции, в ответ на это Россия не держит на ней ни наступательных вооружений, ни каких-то ударных сил, а использует только средства собственной физической защиты и охраны станции».

«Это наиболее оптимальная модель по созданию зоны безопасности вокруг атомной станции. Только Россия способна гарантировать её охрану и защиту», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, если украинская сторона действительно заинтересована в безопасности ядерного объекта, то российская модель будет ею поддержана.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию.