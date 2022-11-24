Ульянов: специалисты МАГАТЭ на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС прекрасно знают, кто обстреливает станцию.

«Мы публично говорим о том, что пора назвать вещи своими именами. На станции сейчас находятся четыре сотрудника МАГАТЭ, они отлично знают, откуда ведётся огонь. Но гендиректор пока воздерживается от чётких заявлений, возможно, в силу отсутствия атрибутивных функций в мандате и в уставе МАГАТЭ, то есть функции определения виновной стороны в подобных ситуациях», — цитирует его РИА Новости.

Ульянов добавил, что эксперты в настоящий момент размещены на станции, что «обеспечивает им большую безопасность», чем в случае, если бы они проживали в гостинице в Энергодаре.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что риск аварии на Запорожской АЭС будет возрастать, если не обеспечить альтернативное снабжение станции электроэнергией на фоне разрушений ЛЭП.