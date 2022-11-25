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В ЛНР заявили об обстреле территории республики из РСЗО HIMARS

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Украинские военные за прошедшие сутки трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) из РСЗО HIMARS, заявили в представительстве республики в СЦКК.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела по н. п. Стаханов, Сватово, Сосновый (Сватовского района) с применением американской РСЗО M142 HIMARS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было выпущено три ракеты из HIMARS и 14 снарядов калибра 155 мм.

Уточнятся, что в результате обстрела в Сватове ранена женщина.

Ранее в ЛНР заявили об обстреле Алчевска из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ.

До этого украинские военные обстреляли Иловайск из HIMARS.

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