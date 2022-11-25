В ЛНР заявили об обстреле территории республики из РСЗО HIMARS
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела по н. п. Стаханов, Сватово, Сосновый (Сватовского района) с применением американской РСЗО M142 HIMARS», — говорится в сообщении.
Отмечается, что было выпущено три ракеты из HIMARS и 14 снарядов калибра 155 мм.
Уточнятся, что в результате обстрела в Сватове ранена женщина.
Ранее в ЛНР заявили об обстреле Алчевска из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ.
До этого украинские военные обстреляли Иловайск из HIMARS.