Средствами ПВО: в Минобороны РФ заявили об уничтожении пяти беспилотников в небе над Чёрным морем

Российские системы ПВО за сутки уничтожили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Чёрном море и близ Севастополя, заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим продолжаются бои в ходе специальной военной операции на Украине. В частности, в результате наступления на Донецком направлении российские военные уничтожили за сутки более 60 бойцов ВСУ.

В Минобороны РФ проинформировали, что за минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Черноморском регионе.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Чёрном море и в районе города Севастополя», — сообщили на брифинге МО от 23 ноября.

Между тем российские военные продолжают работу на различных направлениях специальной военной операции на Украине.

В частности, российские подразделения продолжили наступать на Донецком направлении. За сутки в этом районе ликвидированы более 60 украинских военнослужащих и уничтожено пять боевых бронированных машин ВСУ.

«На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии и решительными действиями российских войск отражена атака ВСУ силами до ротной тактической группы в направлении населённого пункта Павловка», — заявили в Минобороны.

Наряду с этим, упреждающим огневым налётом были поражены выдвигавшиеся из Угледара резервы противника. В районе н. п. Новодаровка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

По оценкам Минобороны России, потери противника за сутки на этом направлении составили более 40 человек убитыми и ранеными, уничтожено три бронеавтомобиля, многоцелевой тягач МТ-ЛБ и четыре пикапа.

В свою очередь, на Купянском направлении огнём артиллерии и ударами тяжёлых огнемётных систем была сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВСУ в районе н. п. Новосёловское (ЛНР). Ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, уничтожено два автомобиля и миномёт.

На Краснолиманском направлении сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении н. п. Червонопоповка (ЛНР). Уничтожены до 20 украинских военных, три миномётных расчёта и два автомобиля.

В ЛНР заявили, что на Артёмовском направлении сейчас наблюдается высокая интенсивность боевых действий. По словам помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселёва, ВСУ несут «колоссальные потери» в этом районе и пытаются ротировать личный состав.

По данным Минобороны, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 72 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и военную технику в 144 районах, включая пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Помимо этого, была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

В общей сложности с начала СВО уничтожены 333 самолёта противника, 177 вертолётов, более 2,5 тыс. беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, свыше 6,7 тыс. танков и других бронемашин, 901 машина РСЗО, более 3,6 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, а также более 7,3 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Обмен военнопленными

Также в Минобороны РФ сообщили, что в среду, 23 ноября, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 35 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

«Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — заявили в ведомстве. — Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь».

Работа Росгвардии в зоне СВО

Росгвардейцы обнаружили в Запорожской области схрон с оружием и боеприпасами, сообщили в пресс-службе ведомства. Объект был обнаружен в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в лесистой местности. В схроне находилось четыре снаряда калибра 122 мм. Отмечается, что боеприпасы были уничтожены.

Кроме того, спецназовцы Росгвардии в рамках гуманитарной акции посетили Центр детского и юношеского творчества в городе Стаханове (ЛНР). Мероприятие проводилось вместе с представителями местной администрации и кадетского корпуса города. Отмечается, что участники акции передали детям игрушки и канцелярские принадлежности, присланные ветеранами Росгвардии из Сибири.