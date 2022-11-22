Нанесли огневое поражение: в МО РФ заявили об уничтожении трёх групп диверсантов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные нанесли огневое поражение механизированной роте ВСУ и трём группам украинских диверсантов на Южно-Донецком направлении, заявили в Минобороны России. Украинская сторона потеряла более 50 военнослужащих убитыми и ранеными. Ещё более 120 военных ВСУ уничтожены в ходе наступления российских военных на Донецком направлении, отметили в оборонном ведомстве.

Российские военные продолжают работу на ряде направлений специальной военной операции, заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении российские войска нанесли огневое поражение механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное. Наряду с этим уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населённого пункта Павловка.

При этом потери противника составили более 50 человек убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

По данным Минобороны РФ, на Донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступление, отражая контратаки противника. За сутки уничтожены более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей противника.

Кроме того, на Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

В результате подразделение ВСУ остановлено и рассеяно. Суммарные потери противника составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Помимо этого, на Краснолиманском направлении российские войска сорвали попытку атаки мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками. В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наёмников. Также уничтожено три бронеавтомобиля и три пикапа.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Харьковской и Херсонской областей и на территории ДНР, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 136 районах. В районе Краматорска (ДНР) уничтожены две украинские самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1» и склад боеприпасов.

В рамках контрбатарейной борьбы в Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 американского производства. Кроме того, на территории ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В ЛНР уничтожено два миномётных взвода ВСУ. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть украинских беспилотников.

Обстановка на ЗАЭС

В Минобороны РФ также заявили, что Киев продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

По данным ведомства, в течение 21 ноября артиллерия ВСУ выпустила восемь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне атомной электростанции с территории подконтрольного ВСУ населённого пункта в Днепропетровской области.

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Отмечается, что ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника были подавлены, радиационная обстановка на атомной электростанции остаётся в норме.

Росгвардия задержала пособника ВСУ в Запорожской области

В пресс-службе Росгвардии заявили о задержании в Запорожской области местного жителя, подозреваемого в пособничестве ВСУ. Эта работа велась во взаимодействии с представителями других правоохранительных органов.

Как заявили в ведомстве, после задержания мужчина признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам.

Дома у задержанного нашли «коктейли Молотова» и самодельные шипы для прокалывания колёс автомобилей. По словам злоумышленника, свою деятельность он начал под давлением, однако теперь раскаивается и активно сотрудничает с правоохранительными органами.