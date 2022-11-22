Минобороны: на Купянском направлении нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ

Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении в ЛНР нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ.

«На Купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что потери противника составили более 50 человек убитыми и ранеными.

Также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили около 50 украинских военных в ЛНР и Харьковской области.

Артиллерия и тяжёлые огнемётные системы работали на Купянском направлении по скоплениям противника в районах Табаевки, Кисловки, Берестового Харьковской области и Новосёловского (ЛНР).