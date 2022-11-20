МО России: потери ВСУ за сутки в ЛНР и Харьковской области составили около 50 человек
- РИА Новости
Уточняется, что артиллерия и тяжёлые огнемётные системы работали на Купянском направлении по скоплениям противника в районах Табаевки, Кисловки, Берестового Харьковской области и Новосёловского ЛНР.
«За сутки на данном направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр и два пикапа», — заявили в Минобороны.
Кроме того, что сорваны попытки украинских войск атаковать Макеевку, Червонопоповку и Кременную в ЛНР. Также предотвращена атака в направлении Коломыйчихи.
«Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наёмников», — добавили в ведомстве.
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ на Южнодонецком направлении.
18 ноября подразделениями российских ВС в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Опытное.