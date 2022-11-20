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МО России: потери ВСУ за сутки в ЛНР и Харьковской области составили около 50 человек

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Российские войска за минувшие сутки уничтожили около 50 украинских военных в ЛНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
МО России: потери ВСУ за сутки в ЛНР и Харьковской области составили около 50 человек
  • РИА Новости

Уточняется, что артиллерия и тяжёлые огнемётные системы работали на Купянском направлении по скоплениям противника в районах Табаевки, Кисловки, Берестового Харьковской области и Новосёловского ЛНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр и два пикапа», — заявили в Минобороны.

Кроме того, что сорваны попытки украинских войск атаковать Макеевку, Червонопоповку и Кременную в ЛНР. Также предотвращена атака в направлении Коломыйчихи.

«Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наёмников», — добавили в ведомстве.

Российские войска сорвали попытки атак ВСУ на Южнодонецком направлении.

18 ноября подразделениями российских ВС в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Опытное.

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