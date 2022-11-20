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Российские войска сорвали попытки атак ВСУ на Южнодонецком направлении

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В Минобороны России заявили о предотвращении попыток ВСУ атаковать позиции на Южнодонецком направлении.
Российские войска сорвали попытки атак ВСУ на Южнодонецком направлении
  • РИА Новости

«На Южнодонецком направлении... сорваны попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времёвка», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными. 

18 ноября подразделениями российских ВС в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Опытное.

Также были отражены все контратаки ВСУ в направлении населённых пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка.

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