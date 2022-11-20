Российские войска сорвали попытки атак ВСУ на Южнодонецком направлении
- РИА Новости
«На Южнодонецком направлении... сорваны попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времёвка», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными.
18 ноября подразделениями российских ВС в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Опытное.
Также были отражены все контратаки ВСУ в направлении населённых пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка.