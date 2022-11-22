Узнать больше

Российские войска уничтожили три украинские ДРГ около Павловки в Донбассе

Короткая ссылка
Российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы около Павловки в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, российские подразделения на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение механизированной роте ВСУ возле села Водяное.

Конашенков добавил, что также уничтожены три ДРГ ВСУ, действовавшие в районе Павловки. 

По данным Минобороны, потери украинских войск составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Также сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили более 120 военных Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.

21 ноября Минобороны заявило, что российские военнослужащие остановили атаки ВСУ и отбросили их на исходные позиции на Южно-Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить