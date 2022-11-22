Российские войска уничтожили три украинские ДРГ около Павловки в Донбассе

Российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы около Павловки в Донецкой Народной Республике.

Об этом заявил официальный представитель российского Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, российские подразделения на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение механизированной роте ВСУ возле села Водяное.

Конашенков добавил, что также уничтожены три ДРГ ВСУ, действовавшие в районе Павловки.

По данным Минобороны, потери украинских войск составили более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Также сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили более 120 военных Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.

21 ноября Минобороны заявило, что российские военнослужащие остановили атаки ВСУ и отбросили их на исходные позиции на Южно-Донецком направлении.