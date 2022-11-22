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ВС России уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении

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Вооружённые силы России уничтожили более 120 военных Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.

Об этом информирует Минобороны России.

В министерстве заявили, что войска России продолжали наступательные действия на Донецком направлении, одновременно с этим отражая контратаки украинской стороны. 

По данным оборонного ведомства, всего в течение суток на данном направлении уничтожены более 120 военных ВСУ, два танка, шесть боевых машин и пять автомобилей украинских войск.

21 ноября Минобороны заявило, что российские военнослужащие остановили атаки ВСУ и отбросили их на исходные позиции на Южно-Донецком направлении.

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