Вооружённые силы России уничтожили более 120 военных Вооружённых сил Украины на Донецком направлении.

Об этом информирует Минобороны России.

В министерстве заявили, что войска России продолжали наступательные действия на Донецком направлении, одновременно с этим отражая контратаки украинской стороны.

По данным оборонного ведомства, всего в течение суток на данном направлении уничтожены более 120 военных ВСУ, два танка, шесть боевых машин и пять автомобилей украинских войск.

21 ноября Минобороны заявило, что российские военнослужащие остановили атаки ВСУ и отбросили их на исходные позиции на Южно-Донецком направлении.