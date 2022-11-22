ВС России уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении
Об этом информирует Минобороны России.
В министерстве заявили, что войска России продолжали наступательные действия на Донецком направлении, одновременно с этим отражая контратаки украинской стороны.
По данным оборонного ведомства, всего в течение суток на данном направлении уничтожены более 120 военных ВСУ, два танка, шесть боевых машин и пять автомобилей украинских войск.
21 ноября Минобороны заявило, что российские военнослужащие остановили атаки ВСУ и отбросили их на исходные позиции на Южно-Донецком направлении.