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Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении

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Российские военнослужащие остановили атаки ВСУ и отбросили их на исходные позиции на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости

«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за сутки украинские военные потеряли более 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, два БМП и пять бронеавтомобилей.

Также в Минобороны сообщили, что российскими войсками в Херсонской области уничтожена украинская диверсионная группа, которая пыталась переправиться на левый берег Днепра. 

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