Российские военные отбросили ВСУ на исходные позиции на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие остановили атаки ВСУ и отбросили их на исходные позиции на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что за сутки украинские военные потеряли более 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, два БМП и пять бронеавтомобилей.

Также в Минобороны сообщили, что российскими войсками в Херсонской области уничтожена украинская диверсионная группа, которая пыталась переправиться на левый берег Днепра.