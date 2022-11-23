Минобороны опровергло сообщения западных СМИ о недавнем разговоре Герасимова и Бауэра

Минобороны России заявило, что сообщения западных СМИ о якобы недавнем разговоре начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром являются фейком.

«Никаких контактов, тем более систематических, с председателем Военного комитета НАТО или другими представителями Североатлантического альянса в рамках несуществующей российско-американской кризисной комиссии по урегулированию конфликтов не было», — заявили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны назвали вымыслом от начала до конца опубликованную информацию о достижении некой «договорённости» с Бауэром по вопросам «безопасного движения судов в Чёрном море».

Ранее портал Euractiv со ссылкой на источник в НАТО писал, что военные Североатлантического альянса и России договорились соблюдать осторожность в Чёрном море, чтобы не допустить конфликтных ситуаций.

Как утверждал источник портала, соответствующая договорённость якобы была недавно достигнута между Герасимовым и Бауэром.