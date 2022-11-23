Российские войска сорвали попытку ВСУ продвинуться на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
«На Краснолиманском направлении упреждающим огневым поражением сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении Минобороны России.
По уточнённым данным, были уничтожены до 20 украинских военных, три миномётных расчёта и два автомобиля.
На прошлой неделе активными действиями российских войск на Купянском направлении были сорваны атаки вооружённых формирований Украины, усиленных наёмниками.
В ходе наступления в ДНР российские войска ликвидировали более 120 солдат ВСУ, а также вывели из строя два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.