«За чертой нравственности»: в МИД РФ назвали аморальным решение Киева завести дело против расстрелянных военнопленных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все действия Киева в ситуации с расстрелом российских военнопленных военными ВСУ «сами по себе аморальны и преступны». Таким образом она прокомментировала решение украинских властей провести расследование в отношении убитых российских военнослужащих. Сам инцидент дипломат назвала страшным преступлением, которое находится за чертой нравственности и морали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала преступными действия украинских властей, которые завели уголовные дела против расстрелянных бойцами ВСУ российских военных.

По её словам, всё, что сделано Киевом вокруг этого преступления, «само по себе также аморально и преступно». Напомним, ранее Генпрокуратура Украины заявила о начале расследования в отношении расстрелянных ВСУ российских военнопленных, обвинив их в нарушении обычаев войны.

«Это пример страшного преступления, которое находится за чертой нравственности и морали в принципе, оно не подлежит никакой категоризации с точки зрения этики, нравственности и морали», — сказала Захарова в эфире Радио Sputnik.

По её словам, Киев уже пытается заглушить «мировой голос», который задаёт вопросы об убийстве российских военных. Вместе с тем, по словам дипломата, расстрел безоружных российских военнопленных не должен переходить в категорию забытых или вялотекущих уголовных дел.

«Эта адская история не закончилась, она только начинается. Это преступление не может остаться в статусе забытых, обойдённых вниманием, вялотекущих уголовных дел, отложенных или спущенных на тормозах. Нет. Это страшное преступление, которое должно набатом бить», — сказала она.

Захарова также высказалась о реакции ООН на инцидент с российскими военнопленными. В опубликованной в Telegram-канале записи дипломата говорится, что представителям секретариата ООН следует определиться с единым подходом к оценкам различных событий.

«Посмотрите, например, по событиям в Буче они были более чем многословны, конкретны и инициативны. В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии», — написала Захарова.

Обстановка в ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ отказалось от идеи наступления на территорию ЛНР по ряду причин, в том числе неблагоприятных погодных условий.

«Из-за неблагоприятных погодных условий, больших потерь, нарушений поставок боеприпасов вышестоящее украинское командование отказалось от полномасштабных наступательных действий», — приводит его слова ТАСС.

Как уточнил Марочко, на данный момент ведутся плановые локальные боестолкновения для выявления бреши в обороне ЛНР и позиционные бои. Вместе с тем он отметил, что на Луганском направлении ВСУ начинают «выдыхаться» и на некоторых участках переходят к обороне.

Представитель Народной милиции ЛНР также высказался о ситуации с количеством наёмников в рядах ВСУ. По словам Марочко, представителей других государств среди украинских войск больше всего в подразделениях ВСУ на Сватовском направлении.

«По данным наших разведорганов, наиболее большой процент иностранных наёмников в подразделениях ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT), ведущих наступательные действия в направлении населённого пункта Сватово с Купянского направления», — приводит его слова ТАСС.

По словам Марочко, на втором месте по числу иностранных наёмников находятся подразделения ВСУ, которые действуют на направлении Красного Лимана, а на третьем — Артёмовска.

Тем временем врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов на территории республики займёт годы.

По его словам, украинские военные хаотично минировали территорию ЛНР на протяжении восьми лет, карты расположения мин отсутствуют. Кроме того, отметил Пасечник, существует проблема неразорвавшихся боеприпасов.

«Для того чтобы полностью разминировать территорию республики, понадобятся годы, учитывая факт, что боевые действия ещё продолжаются. А проводить такие работы вблизи линии боевого соприкосновения, как вы понимаете, невозможно», — сказал Пасечник в интервью газете «Известия».

По его словам, в приоритете для военных ЛНР находится разминирование жилых районов для обеспечения безопасности жизни мирных граждан. Пасечник отметил, что к этой категории важности также относится разминирование полей, важных инфраструктурных объектов, в частности мостов, линий электропередачи и водонапорных станций.

Эксклюзив RT о работе инженерно-сапёрных подразделений

Корреспондент RT Илья Васюнин опубликовал сюжет о работе инженерно-сапёрных подразделений в зоне специальной военной операции.

Корреспондент RT Илья Васюнин — о работе инженерно-сапёрных подразделений

По словам бойцов батальона «Крым», минные заграждения, повреждённые осколками при обстреле, выходят из строя, вследствие чего им требуется обслуживание.

«Мины тоже страдают от мин. Вот этот, например, противопехотный снаряд получил пробоину, и в случае необходимости он не сможет быть приведён в действие. Рядом взрыватель — тоже погнут», — пояснил Васюнин.

Впоследствии боеприпас заменяют на нетронутый, тогда как повреждённую мину уничтожают.