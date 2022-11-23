Захарова заявила об омертвлении душ после возбуждения Украиной дел на российских пленных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возбуждение уголовных дел против расстрелянных бойцами Вооружённых сил Украины российских военнопленных.

«Когда мы читали «Мёртвые души» Гоголя, мы думали, что это метафора. Нет, здесь Гоголь проявил себя как футуролог и описал полное омертвление душ. Он описал ровно то, что сейчас в полный рост происходит на Украине. Когда заводятся уголовные дела на расстрелянных, лежавших на земле безоружными, в спину которых была выпущена очередь», — сказала она в эфире Радио Sputnik.

По её словам, это преступление не может остаться в статусе забытых, обойдённых вниманием.

22 ноября Генпрокуратура Украины заявила о возбуждении уголовного дела против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Нарушение законов и обычаев войны».

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.