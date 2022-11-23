Захарова заявила об омертвлении душ после возбуждения Украиной дел на российских пленных
- AP
- © Russian Foreign Ministry Press Service
«Когда мы читали «Мёртвые души» Гоголя, мы думали, что это метафора. Нет, здесь Гоголь проявил себя как футуролог и описал полное омертвление душ. Он описал ровно то, что сейчас в полный рост происходит на Украине. Когда заводятся уголовные дела на расстрелянных, лежавших на земле безоружными, в спину которых была выпущена очередь», — сказала она в эфире Радио Sputnik.
По её словам, это преступление не может остаться в статусе забытых, обойдённых вниманием.
22 ноября Генпрокуратура Украины заявила о возбуждении уголовного дела против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ.
Отмечается, что дело возбуждено по статье «Нарушение законов и обычаев войны».
Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.