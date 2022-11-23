Узнать больше

Захарова заявила об омертвлении душ после возбуждения Украиной дел на российских пленных

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возбуждение уголовных дел против расстрелянных бойцами Вооружённых сил Украины российских военнопленных.
Захарова заявила об омертвлении душ после возбуждения Украиной дел на российских пленных
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

«Когда мы читали «Мёртвые души» Гоголя, мы думали, что это метафора. Нет, здесь Гоголь проявил себя как футуролог и описал полное омертвление душ. Он описал ровно то, что сейчас в полный рост происходит на Украине. Когда заводятся уголовные дела на расстрелянных, лежавших на земле безоружными, в спину которых была выпущена очередь», — сказала она в эфире Радио Sputnik.

По её словам, это преступление не может остаться в статусе забытых, обойдённых вниманием.

22 ноября Генпрокуратура Украины заявила о возбуждении уголовного дела против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Нарушение законов и обычаев войны».

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить