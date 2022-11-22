Генпрокуратура Украины возбудила дело против расстрелянных ВСУ российских военнопленных

Генпрокуратура Украины заявила о возбуждении уголовного дела против пленных российских военнослужащих, расстрелянных боевиками ВСУ.

«Имитация сдачи в плен и открытие огня по военным Вооружённых сил Украины — начато производство по факту вероломства российских военных», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Нарушение законов и обычаев войны».

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

Газета The New York Times проанализировала видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и пришла к выводу, что бойцы ВСУ могут быть виновны в военном преступлении.