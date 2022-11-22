В ООН заявили, что сведения о казни российских пленных бойцами ВСУ необходимо расследовать

Информацию об убийстве солдатами ВСУ российских военнопленных нужно тщательно расследовать, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.

«Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает... На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно», — цитирует его РИА Новости.

Хак напомнил о докладе, представленном на прошлой неделе главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер. По словам представителя всемирной организации, Богнер в целом обратила внимание репортёров на проблему пленных, которых убивает украинская сторона.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

Газета The New York Times проанализировала видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и пришла к выводу, что бойцы ВСУ могут быть виновны в военном преступлении.