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В ООН заявили, что сведения о казни российских пленных бойцами ВСУ необходимо расследовать

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Информацию об убийстве солдатами ВСУ российских военнопленных нужно тщательно расследовать, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
В ООН заявили, что сведения о казни российских пленных бойцами ВСУ необходимо расследовать
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

«Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает... На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно», — цитирует его РИА Новости.

Хак напомнил о докладе, представленном на прошлой неделе главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер. По словам представителя всемирной организации, Богнер в целом обратила внимание репортёров на проблему пленных, которых убивает украинская сторона.

Ранее в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Российская сторона потребовала от международных организаций осудить преступление украинских военных и провести тщательное расследование инцидента.

Газета The New York Times проанализировала видео с казнью российских военнопленных в Макеевке и пришла к выводу, что бойцы ВСУ могут быть виновны в военном преступлении.

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