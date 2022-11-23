СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Яковлевке и Пантелеймоновке восемь снарядов

ВСУ обстреляли Яковлевку и Пантелеймоновку, выпустив восемь снарядов калибром 152 мм. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 04:55 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Яковлевка. Выпущено три снаряда калибром 152 мм», — сказано в Telegram-канале ведомства. Также отмечается, что ВСУ выпустили пять снарядов по направлению населённый пункт Новгородское — населённый пункт Пантелеймоновка. Ранее подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский отметил, что ВСУ при нанесении артиллерийских ударов по территории республики полностью перешли на обстрелы жилых районов, а не решают военные задачи.