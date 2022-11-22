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Баевский: артиллерия ВСУ ведёт обстрелы жилых районов в ДНР, а не решает военные задачи

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Подполковник Народной милиции ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский отметил, что ВСУ при нанесении артиллерийских ударов по территории республики полностью перешли на обстрелы жилых районов, а не решают военные задачи.
Баевский: артиллерия ВСУ ведёт обстрелы жилых районов в ДНР, а не решает военные задачи
  • AP
  • © Roman Chop

«Сегодня практически полностью все обстрелы ведутся просто в направлении населённого пункта, подвергается разрушениям частный сектор, центральный городской район Горловки подвергается обстрелам, то есть задача сегодня — обстрел частного сектора, жилых районов населённых пунктов и объектов инфраструктуры», — сказал он в эфире Первого канала. Его слова приводит ТАСС.

По словам Баевского, о решении военных задач по переднему краю речи не идёт.

«Пристрелка, какой-то перенос огня либо ещё какие-то способы ведения огня, которые позволили бы решить какие-то военные задачи, — сегодня такая задача (перед ВСУ. — RT) просто не ставится», — добавил он.

Ранее появилась информация, что ВСУ выпустили по Зайцеву десять ракет из «Града». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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