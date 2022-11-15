Отключение энергии, перебои в движении поездов и проблемы с интернетом: что известно о взрывах на территории Украины

Украинские чиновники и СМИ сообщают о массированных ударах по территории страны. По данным «Укрэнерго», зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры страны, самая сложная ситуация наблюдается на севере и в центральной части Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что без света остались как минимум половина жителей украинской столицы. Во Львове заявили о последовавших за отключением электроэнергии перебоях в подаче тепла и воды.

Во многих крупных городах Украины 15 ноября прогремели взрывы, в ряде регионов страны наблюдаются проблемы с энергообеспечением, пишут местные СМИ и чиновники.

Как заявил в обращении в своём Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, по территории страны якобы нанесено 85 ракетных ударов. По словам украинского лидера, в результате этих ударов отключены энергетические объекты во многих городах страны.

Между тем украинские СМИ сообщают, что воздушная тревога работала во всех областях страны на протяжении шести часов.

По данным «Укрэнерго», зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры страны, однако уровень повреждений в компании оценить пока не могут. В то же время уточняется, что наиболее сложная ситуация с энергообеспечением наблюдается в северных и центральных областях страны.

СМИ также приводят высказывания министра энергетики Украины Германа Галущенко. Из этих сообщений следует, что министр оценивает ситуацию с электроэнергией в стране как критическую.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за массированной ракетной атаки энергетики начали отключение электричества по всей стране, в том числе в украинской столице.

По словам Кличко, этот шаг необходим, чтобы избежать аварий на оборудовании. По предварительным данным мэра Киева, без электричества остались не менее половины жителей столицы Украины.

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В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе наблюдается очень сложная ситуация. Он отметил, что почти 80% Львова остаётся без света, из-за отсутствия электроэнергии приостановлена подача тепла и нет горячей воды. По его словам, коммунальщики переходят на использование дизель-генераторов. Кроме того, в городе не ходят трамваи и троллейбусы.

Помимо этого, украинский оператор железных дорог сообщает, что из-за ударов по территории Украины ряд поездов следует с задержкой. Отмечается, что оператор также подготовил резервные тепловозы для рейсов, на движение которых может повлиять отсутствие электричества.

Наряду с этим сообщается о перебоях со связью и интернетом на территории Украины. По данным сервиса NetBlocks, уровень подключённости к сети на Украине составляет 67% от прежних показателей.

Напомним, что в «Укрэнерго» 14 ноября сообщили, что один из ключевых объектов энергетики Украины на предшествующей неделе получил серьёзные повреждения. Наиболее сложная ситуация, по данным «Укрэнерго», наблюдалась в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях, где действуют плановые и аварийные отключения.

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В компании привели высказывание председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, по словам которого «таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема». По его словам, говорить о полном устранении этих повреждений пока не приходится.

Он также заявил, что плановые отключения энергии будут применяться до тех пор, пока не будет восстановлена возможность подачи энергии из других регионов страны.

Отметим, что в течение октября российские войска проводили серии массированных ударов высокоточным оружием по различным объектам на территории Украины. Впервые о применении подобной тактики в Минобороны заявили в ходе брифинга 10 октября.

1 ноября в ведомстве заявили, что благодаря российским ударам высокоточным оружием по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

По данным оборонного ведомства, вследствие российских ударов Киев столкнулся со значительными затруднениями в вопросах перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Наряду с этим оказалось нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.