«Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины
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Об этом сообщили в Telegram национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов «Укрэнерго». Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остаётся сложной», — отмечается в сообщении.
Ранее депутат Киевского горсовета Андрей Витренко в телемарафоне на телеканале «Киев» предложил жителям украинской столицы переехать на зиму в другие регионы из-за проблем с энергетикой.
13 ноября энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и семи областях Украины.