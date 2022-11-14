«Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины

Один из ключевых объектов энергетики Украины был серьёзно повреждён на прошлой неделе.

Об этом сообщили в Telegram национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов «Укрэнерго». Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остаётся сложной», — отмечается в сообщении.

Ранее депутат Киевского горсовета Андрей Витренко в телемарафоне на телеканале «Киев» предложил жителям украинской столицы переехать на зиму в другие регионы из-за проблем с энергетикой.

13 ноября энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и семи областях Украины.