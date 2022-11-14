Узнать больше

«Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины

Короткая ссылка
Один из ключевых объектов энергетики Украины был серьёзно повреждён на прошлой неделе.
«Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Telegram национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов «Укрэнерго». Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остаётся сложной», — отмечается в сообщении.

Ранее депутат Киевского горсовета Андрей Витренко в телемарафоне на телеканале «Киев» предложил жителям украинской столицы переехать на зиму в другие регионы из-за проблем с энергетикой.

13 ноября энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и семи областях Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить