Плановые отключения электроэнергии объявлены в Киеве и семи областях Украины

Плановые отключения электроэнергии 13 ноября пройдут в Киеве и семи областях Украины, сообщает энергетическая компания «Укрэнерго».

«13 ноября будут действовать плановые отключения с 00:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Также отключения планируются в подконтрольной Киеву части Донбасса.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.

«СТРАНА.ua» со ссылкой на документ Национального банка Украины (НБУ) сообщила о подготовке банковской системы страны к полному отключению электроэнергии.