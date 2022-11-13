Плановые отключения электроэнергии объявлены в Киеве и семи областях Украины
«13 ноября будут действовать плановые отключения с 00:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — говорится в сообщении компании в Telegram.
Также отключения планируются в подконтрольной Киеву части Донбасса.
Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.
«СТРАНА.ua» со ссылкой на документ Национального банка Украины (НБУ) сообщила о подготовке банковской системы страны к полному отключению электроэнергии.