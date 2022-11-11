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На Украине анонсировали веерные отключения электроэнергии в восьми регионах

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В восьми регионах Украины ожидаются веерные отключения электроэнергии в субботу, 12 ноября, заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».
На Украине анонсировали веерные отключения электроэнергии в восьми регионах
  • Gettyimages.ru

«Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00:00 — 24:00 в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях», — говорится в сообщении компании.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.

«СТРАНА.ua» со ссылкой на документ Национального банка Украины (НБУ) сообщила о подготовке банковской системы страны к полному отключению электроэнергии.

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