На Украине анонсировали веерные отключения электроэнергии в восьми регионах

В восьми регионах Украины ожидаются веерные отключения электроэнергии в субботу, 12 ноября, заявили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00:00 — 24:00 в г. Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях», — говорится в сообщении компании.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.

«СТРАНА.ua» со ссылкой на документ Национального банка Украины (НБУ) сообщила о подготовке банковской системы страны к полному отключению электроэнергии.