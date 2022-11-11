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«СТРАНА.ua»: украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии

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Банковскую систему Украины готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту). Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на документ Национального банка Украины (НБУ).

«Национальный банк Украины готовит украинские банки к блэкауту — тотальному отключению света на длительный период», — сказано в Telegram-канале издания.

Отмечается, что НБУ разослал банкам инструкцию, как подготовиться к данному периоду.

Так, он рекомендует автоматически продлить сроки действия платёжных карт, срок которых истекает в ноябре и декабре, минимум на три месяца, а также ограничить выдачу наличных «в размере, например, 10 тыс. гривен в день на одного человека».

Глава Минэкономики и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что по итогам 2022 года падение ВВП страны может превысить 30% из-за систематических отключений электроэнергии.

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