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На Украине допустили падение ВВП по итогам года более чем на 30% из-за отключений света

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По итогам 2022 года падение ВВП Украины может превысить 30% из-за систематических отключений электроэнергии, заявила глава Минэкономики и первый вице-премьер страны Юлия Свириденко.
На Украине допустили падение ВВП по итогам года более чем на 30% из-за отключений света
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«По результатам девяти месяцев мы оцениваем падение ВВП на уровне около 30%. Однако в случае продолжения атак и, как следствие, отключений падение ВВП может быть больше», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что в октябре падение ВВП Украины составило 39% на фоне атак на объекты критической инфраструктуры.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.

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