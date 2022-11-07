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На Украине призвали готовиться к самым пессимистичным сценариям в сфере энергетики

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Энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут. Об этом сообщил глава правления Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
На Украине призвали готовиться к самым пессимистичным сценариям в сфере энергетики
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

«Местные власти и энергетики должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям, таким как блэкаут. Что мы и делаем», — приводит РИА Новости его слова.

Кудрицкий подчеркнул, что вероятность этого зависит от интенсивности ракетных обстрелов.

Также он заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией украинских городов остаётся сложной, особенно в северном и центральном регионах страны.

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