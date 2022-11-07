На Украине призвали готовиться к самым пессимистичным сценариям в сфере энергетики
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«Местные власти и энергетики должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям, таким как блэкаут. Что мы и делаем», — приводит РИА Новости его слова.
Кудрицкий подчеркнул, что вероятность этого зависит от интенсивности ракетных обстрелов.
Также он заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией украинских городов остаётся сложной, особенно в северном и центральном регионах страны.