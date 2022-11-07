В «Укрэнерго» назвали сложной ситуацию с энергетикой на Украине

Глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией украинских городов остаётся сложной, особенно в северном и центральном регионах страны.

«Ситуация (с энергообеспечением. — RT) остаётся достаточно сложной», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кудрицкого, наиболее проблемная ситуация с энергетикой сложилась в Киевской и Харьковской областях.

Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в Киеве тяжёлая.

Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук допустил, что аварийные отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться по меньшей мере ещё две недели.