В «Укрэнерго» назвали сложной ситуацию с энергетикой на Украине
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«Ситуация (с энергообеспечением. — RT) остаётся достаточно сложной», — цитирует его РИА Новости.
По словам Кудрицкого, наиболее проблемная ситуация с энергетикой сложилась в Киевской и Харьковской областях.
Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в Киеве тяжёлая.
Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук допустил, что аварийные отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться по меньшей мере ещё две недели.