В ДТЭК допустили, что аварийные отключения на Украине продолжатся ещё две недели

Аварийные отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться по меньшей мере ещё две недели, считает исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на Сахарука, ДТЭК не удаётся экономить электроэнергию для стабилизации энергосистемы, потому что люди «начинают заниматься всеми домашними делами в промежуток, когда дают свет».

По этой причине, «если не будет обстрелов», аварийные отключения света будут продолжаться на протяжении ещё двух недель, отметил он.

Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в Киеве тяжёлая.