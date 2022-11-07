Узнать больше

В ДТЭК допустили, что аварийные отключения на Украине продолжатся ещё две недели

Короткая ссылка
Аварийные отключения электроэнергии на Украине будут продолжаться по меньшей мере ещё две недели, считает исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.
В ДТЭК допустили, что аварийные отключения на Украине продолжатся ещё две недели
  • Gettyimages.ru
  • © Ed Ram

Как пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на Сахарука, ДТЭК не удаётся экономить электроэнергию для стабилизации энергосистемы, потому что люди «начинают заниматься всеми домашними делами в промежуток, когда дают свет».

По этой причине, «если не будет обстрелов», аварийные отключения света будут продолжаться на протяжении ещё двух недель, отметил он.

Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в Киеве тяжёлая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить