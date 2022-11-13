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Депутат Киевского горсовета предложил украинцам переехать на зиму из столицы

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Депутат Киевского горсовета Андрей Витренко в телемарафоне на телеканале «Киев» предложил жителям украинской столицы переехать на зиму в другие регионы из-за проблем с энергетикой.
Депутат Киевского горсовета предложил украинцам переехать на зиму из столицы
  • AP

«Если у людей есть возможность перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень (комфорта. — RT), к которому привыкли наши граждане», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.

13 ноября энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и семи областях Украины.

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