Депутат Киевского горсовета предложил украинцам переехать на зиму из столицы

Депутат Киевского горсовета Андрей Витренко в телемарафоне на телеканале «Киев» предложил жителям украинской столицы переехать на зиму в другие регионы из-за проблем с энергетикой.

«Если у людей есть возможность перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень (комфорта. — RT), к которому привыкли наши граждане», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.

13 ноября энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о плановых отключениях электроэнергии в Киеве и семи областях Украины.