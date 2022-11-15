В Тернопольской области Украины заявили об обесточивании региона на 90%
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«На данный момент 90% Тернопольской области без электропитания», — написал Труш в своём Telegram-канале.
Он посоветовал жителям приготовить пауэрбанки и прочие источники питания.
По его словам, также возможны проблемы со связью.
Ранее сообщалось о взрывах, которые слышны в Киеве, Кривом Роге, Харькове и во Львове.
15 ноября воздушная тревога была объявлена в центральной, восточной и южной части Украины, а также в Киеве.