В Тернопольской области Украины заявили об обесточивании региона на 90%

Тернопольская область Украины обесточена на 90%, заявил глава местной обладминистрации Владимир Труш.

«На данный момент 90% Тернопольской области без электропитания», — написал Труш в своём Telegram-канале.

Он посоветовал жителям приготовить пауэрбанки и прочие источники питания.

По его словам, также возможны проблемы со связью.

Ранее сообщалось о взрывах, которые слышны в Киеве, Кривом Роге, Харькове и во Львове.

15 ноября воздушная тревога была объявлена в центральной, восточной и южной части Украины, а также в Киеве.