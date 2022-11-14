«В результате упорных боёв»: в Минобороны РФ заявили об освобождении Павловки в ДНР

Населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике освобождён в результате упорных боёв, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве также рассказали об успешном отражении атаки ВСУ на ряде направлений специальной военной операции. В частности, на Купянском направлении российские военные уничтожили более 120 украинских солдат.

Российские войска освободили населённый пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

«В результате упорных боёв российскими войсками полностью освобождён населённый пункт Павловка», — заявили в ведомстве.

Днём ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении посёлка Майорск, также расположенного в ДНР.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 10 ноября говорил, что Павловка освобождена на 90%. Позднее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Павловка после освобождения станет плацдармом для дальнейшего продвижения российских сил вперёд.

Он также отметил героизм морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота и бойцов ДНР, проявленный при взятии Павловки.

«Работайте, братья, — это вот, наверное, те слова, которые им полагаются. Они настоящие мужчины и герои. Поэтому спасибо им большое за то, что не останавливаются, делают своё дело», — приводило агентство РИА Новости слова Алаудинова.

Сводка Минобороны РФ

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать в направлении одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу. Российские военные уничтожили более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортёра и пять автомобилей.

В свою очередь, на Краснолиманском направлении отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наёмниками. Как отметили в Минобороны РФ, за сутки противник потерял на этом направлении до 90 военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин и шесть пикапов.

Сводка МО РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

На Южно-Донецком направлении пресечена попытка атаки мотопехотной роты ВСУ. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и три автомобиля.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях и ЛНР, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах.

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В Харьковской области и ДНР уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в Запорожской области уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Наряду с этим в Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ, а в районе Харькова уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

В ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией подавлено две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в Запорожской и Херсонской областях.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Помимо прочего, в ЛНР перехвачено три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Работа Росгвардии в Херсонской области

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в Херсонской области бойцы спецподразделений ведомства за трое суток обнаружили шесть тайников с боеприпасами ВСУ.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в северо-западной части региона в заброшенных постройках было найдено следующее оружие и боеприпасы: автомат АКС-74У, девять ручных наступательных гранат, гранатомёт РПГ-7, три гранатомёта РПГ-18, два комплекта обмундирования ВСУ, две дымовые шашки, а также десять ящиков с патронами калибра 5,45 мм.

Кроме того, в ходе адресных мероприятий на территории одного из населённых пунктов в юго-восточной части Херсонской области росгвардейцы обнаружили и изъяли более 500 патронов калибра 5,45 мм, выстрелы для противотанковых гранатомётов ПГ-7В, гранаты РГД-5 с запалом.

Наряду с этим в регионе организована проверка на причастность к диверсионной деятельности.