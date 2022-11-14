Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении отразили новую атаку ВСУ

Вооружённые силы России отразили новую атаку украинских войск (ВСУ) на Краснолиманском направлении, противник потерял до 90 военных и иностранных боевиков убитыми и ранеными.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, ВСУ пытались атаковать силами двух мотопехотных рот, усиленных иностранными наёмниками, в направлении населённого пункта Червонопоповка (ЛНР).

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными», — заявили в министерстве.

Также ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин и шесть пикапов.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска вытеснили тактическую группу ВСУ, усиленную иностранными наёмниками, на минное поле и рассеяли противника в районе Стельмаховки (ЛНР).

Ранее командующий объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях.