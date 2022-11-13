Российские войска вытеснили группу ВСУ с наёмниками на минное поле в ЛНР

Российская армия вытеснила тактическую группу ВСУ, усиленную иностранными наёмниками, на минное поле и рассеяла противника в районе Стельмаховки Луганской Народной Республики.

«Украинские войска... предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трёх направлений. Сосредоточенным огнём российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле, понесли потери и рассеяны», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя ведомства, противник потерял более 70 бойцов, а также танк, три боевые бронированные машины и два авто.

ВС России также уничтожили арсенал ВСУ с авиационными средствами поражения в Черкасской области.

Ранее командующий объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что ВС России возобновили наступление на отдельных направлениях.

Впоследствии в Минобороны России заявили об освобождении Майорска на Донецком направлении.