В Харьковской области и ДНР: российские ВС уничтожили две радиолокационные станции ВСУ производства США

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США, расположенные в районах населённых пунктов Лозовая Харьковской области и Зелёная Долина Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. Также подверглись уничтожению склад вооружения и военной техники и склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ в Херсонской и Запорожской областях соответственно. Наряду с этим истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины, тогда как средствами ПВО было уничтожено шесть беспилотников.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы ВСУ производства США. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населённых пунктов Лозовая Харьковской области и Зелёная Долина Донецкой Народной Республики уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — сказал Конашенков.

Также подверглись уничтожению склад вооружения и военной техники в Херсонской области и склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, были поражены четыре пункта управления ВСУ в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы была подавлена батарея артиллерийских систем М777.

Истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в Запорожской области. В свою очередь, средствами ПВО в воздухе было уничтожено шесть беспилотников, а также перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Херсонской области и ДНР.

На Южно-Донецком направлении подразделения иностранных наёмников контратаками пытались остановить продвижение российских войск. Ударами артиллерии и армейской авиации уничтожены более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп предпринимал попытки атаковать подразделения российских ВС. Силы ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции в результате нанесённого комплексного огневого поражения.

На Краснолиманском направлении были пресечены атаки четырёх ротных тактических групп ВСУ. Ударами артиллерии и армейской авиации подверглись уничтожению свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.

«Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин», — сказал представитель МО РФ.

Интерактивное обучение операторов российских барражирующих боеприпасов

Карта всей Украины была оцифрована для обучения операторов российских барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52» (ранее «Ланцет»), которые активно применяются в зоне СВО, сообщили в компании — разработчике беспилотников ZALA Aero.

«С целью обеспечить максимально приближённое к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины. Это позволяет на наших тренажёрах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы «Изделие-51» и «Изделие-52», моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации», — приводит РИА Новости слова представителя компании.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили гаубицу украинских военных при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» на Николаево-Криворожском направлении.

Танковый бой в Первомайском

Военкор RT Андрей Филатов представил кадры танкового боя, запечатлённого 10 ноября в посёлке Первомайское Донецкой Народной Республики. В частности, на видео продемонстрировано, как бойцы 11-го полка НМ ДНР уничтожают позиции ВСУ.

Первомайское — один из тех населённых пунктов, откуда украинская артиллерия периодически обстреливает Донецк.

По словам Филатова, в этом районе сосредоточено большое количество сил ВСУ. Бойцам Народной милиции ДНР уже удалось отработать и погасить многие огневые точки.