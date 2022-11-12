ВСУ предприняли неудачную атаку на Купянском направлении

Украинские войска потеряли более 160 солдат при неудачной атаке позиций российской армии на Купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, две батальонные тактические группы ВСУ попытались атаковать российскую армию в направлении населённых пунктов Владимировка и Куземовка в ЛНР.

«В результате нанесённого комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции», — заявил Конашенков.

Кроме того, армия нанесла огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области. В Минобороны отметили, что общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Также истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

До этого истребительная авиация России сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области.