Узнать больше

ВСУ предприняли неудачную атаку на Купянском направлении

Короткая ссылка
Украинские войска потеряли более 160 солдат при неудачной атаке позиций российской армии на Купянском направлении, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВСУ предприняли неудачную атаку на Купянском направлении
  • AP

По его словам, две батальонные тактические группы ВСУ попытались атаковать российскую армию в направлении населённых пунктов Владимировка и Куземовка в ЛНР.

«В результате нанесённого комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции», — заявил Конашенков.

Кроме того, армия нанесла огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области. В Минобороны отметили, что общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Также истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

До этого истребительная авиация России сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить