ВСУ предприняли неудачную атаку на Купянском направлении
- AP
По его словам, две батальонные тактические группы ВСУ попытались атаковать российскую армию в направлении населённых пунктов Владимировка и Куземовка в ЛНР.
«В результате нанесённого комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции», — заявил Конашенков.
Кроме того, армия нанесла огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области. В Минобороны отметили, что общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
Также истребительная авиация ВКС России сбила вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.
До этого истребительная авиация России сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области.