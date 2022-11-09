«Подразделения противника рассеяны и отступили»: в Минобороны РФ заявили об отражении атак ВСУ в Херсонской области

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ в Херсонской области, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения ВС РФ также пресекли попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Как уточнили в министерстве, в общей сложности противник потерял на этом направлении до 110 военнослужащих.

На Николаево-Криворожском направлении российские военные отразили попытки ВСУ атаковать в направлении ряда населённых пунктов Херсонской области. Об этом в ходе брифинга 9 ноября заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили», — заявил он.

Конашенков добавил, что российские войска также обнаружили 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ и пресекли их попытки проникновения в тыловые районы обороны.

По словам Конашенкова, в общей сложности на этом направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

В результате уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Кроме того, на Красно-Лиманском направлении противник предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск силами четырёх мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наёмниками.

Отмечается, что огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и ударами авиации противник остановлен и отброшен к исходным рубежам.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Помимо этого, упреждающим огневым поражением пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населённых пунктов ЛНР.

Суммарно на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожены до 100 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать с целью замедлить наступление российских войск. Однако силы ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

Тем временем авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников в Херсонской и Харьковской областях, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 181 районе.

Кроме того, в районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам HIMARS и «Ольха», а также с артиллерийскими боеприпасами.

Истребители ВКС России сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в Николаевской области. Средства противовоздушной обороны тем временем уничтожили пять беспилотников в Херсонской и Харьковской областях.

Наряду с этим перехвачены 25 снарядов HIMARS, два снаряда системы «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

Работа Росгвардии в Херсонской и Запорожской областях

Как заявили в пресс-службе Росгвардии, за неделю работы в Херсонской и Запорожской областях подразделения ведомства выявили 22 подозреваемых в пособничестве ВСУ.

В общей сложности из оружейных тайников изъято 22 единицы огнестрельного оружия, три ручных противотанковых гранатомёта, 25 выстрелов к ним, 30 гранат, 200 танковых снарядов, 212 артиллерийских снарядов.

Также найдено и изъято 100 миномётных мин, свыше 45 тыс. патронов различного калибра, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, в том числе электродетонаторы, тротиловые шашки и поражающие элементы.

В ведомстве отметили, что местные жители оказывают значительную помощь росгвардейцам в выявлении пособников ВСУ, СБУ и националистических организаций.