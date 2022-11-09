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ВС России отразили атаку усиленного мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении

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RT
Вооружённые силы России отразили атаку усиленного мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Купянском направлении активными действиями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Были уничтожены более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска поразили в ходе контрбатарейной борьбы три артиллерийских взвода ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области.

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