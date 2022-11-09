«Ситуация под полным контролем российских военных»: в Херсонской области заявили об отражении атаки ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ предприняли ряд попыток прорвать линию обороны в регионе, но были отброшены российскими войсками. По его информации, украинские военные понесли большие потери. Стремоусов также отметил, что в наступлении были задействованы иностранные наёмники.

Наступающие в Херсонской области ВСУ были отброшены, заявил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.

«Нацисты попытались прорвать на нескольких участках Херсонской области линию обороны, но везде были отброшены и отбиты», — сказал Стремоусов.

Он уточнил, что на Снигирёвском направлении ВСУ понесли очень большие потери. По словам Стремоусова, более подробная информация о ситуации на линии фронта будет обнародована позднее.

«Всё на этом участке пока стабильно, без изменений», — сказал Стремоусов, отметив, что на текущем этапе «ситуация находится под полным контролем российских военных».

Стремоусов также выступил с сообщением ранее утром 9 ноября, заявив, что ВСУ предприняли разведку боем на трёх участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигирёвском. По его словам, на первых двух направлениях противник понёс потери и отступил, а на третьем с утра развязались тяжёлые бои.

Он также добавил, что противник перекинул резервы из Висунска и Березнеговатого, в результате чего ВСУ удалось закрепиться на северной окраине Снигирёвки вдоль железнодорожных путей. Отмечается, что по противнику работали российская авиация, артиллерия и техника.

Кроме того, по словам замглавы администрации Херсонской области, в рядах наступающих сил Украины состоят польские и англоговорящие наёмники.

Отметим, что об участии иностранных граждан в конфликте на стороне Украины также высказался офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В стриме RT «Летучка» он заявил, что сейчас наблюдается существенное увеличение количества иностранных наёмников в рядах Вооружённых сил Украины.

«Если мы говорим о штурмующих подразделениях, то там процент доходит до 50, а некоторые диверсионно-разведывательные группы на 100% иностранцы», — полагает Марочко.

В свою очередь, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также заявил, что на линии боевого соприкосновения со стороны подконтрольной Киеву части Запорожской области замечены ушедшие в отпуск польские военнослужащие.

«Формально они все в «Иностранном легионе» ВС Украины, но мы все понимаем, что это так называемые отпускники. Такое число наёмников из Польши найти было бы тяжело», — цитирует Рогова ТАСС.

По его мнению, польских частных военных компаний не очень много, однако они уже принимают участие в боевых действиях в Харьковской области и Донбассе.

«Все польские частные военные компании могли бы «поместиться» на запорожской линии боевого соприкосновения, не говоря о том, что они ещё действуют на Харьковском направлении, в Донбассе», — сказал Рогов, выразив уверенность, что речь идёт о польских регулярных подразделениях, «легализованных» через «Иностранный легион» ВСУ.

Обстрелы Донбасса

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 9 ноября заявили, что за истекшие сутки зафиксировано 30 фактов ведения огня со стороны ВСУ.

По направлению ДНР выпущено 136 единиц различных боеприпасов, в том числе из реактивных систем залпового огня «Град» и артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм.

Обстрелы зафиксированы в Донецке, а также в населённых пунктах Гольмовский, Горловка, Троицкое, Ясиноватая и Старомихайловка.

В результате погибли двое гражданских лиц, ещё трое ранены. Повреждено 27 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Представительство ЛНР в СЦКК, в свою очередь, сообщает о двух обстрелах территории республики за истекшие сутки. Под огнём оказались населённые пункты Кременная и Стаханов.

По данным Народной милиции ЛНР, выпущено две ракеты из американской РСЗО HIMARS, а также один артиллерийский снаряд калибра 155 мм. Погиб один мирный житель, ещё один человек получил ранения. Также повреждён жилой дом.