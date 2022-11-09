На логистическом предприятии в Днепропетровске произошёл пожар
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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
«В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие... Горело более чем на 3 тыс. квадратных метров. Огнеборцы пламя уже укротили», — заявил Резниченко.
По его словам, в результате инцидента разрушены склады предприятия.
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