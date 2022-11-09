На логистическом предприятии в Днепропетровске произошёл пожар

Пожар произошёл на логистическом предприятии в Днепропетровске после атаки беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие... Горело более чем на 3 тыс. квадратных метров. Огнеборцы пламя уже укротили», — заявил Резниченко.

По его словам, в результате инцидента разрушены склады предприятия.

Ранее в Ясиноватой (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины загорелась подстанция, питающая город.