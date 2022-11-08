В Ясиноватой в результате обстрела ВСУ загорелась подстанция
- РИА Новости
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Глава городской администрации Дмитрий Шевченко сообщил, что обстрел Ясиноватой продолжается. По его словам, в городе зафиксированы пожары.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города боевиками ВСУ погиб мужчина.