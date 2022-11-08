В Ясиноватой в результате обстрела ВСУ загорелась подстанция

В Ясиноватой (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины загорелась подстанция, питающая город.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Глава городской администрации Дмитрий Шевченко сообщил, что обстрел Ясиноватой продолжается. По его словам, в городе зафиксированы пожары.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города боевиками ВСУ погиб мужчина.