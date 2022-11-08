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Мэр Донецка заявил о гибели мужчины в результате обстрелов города боевиками ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела города боевиками ВСУ погиб мужчина.
Мэр Донецка заявил о гибели мужчины в результате обстрелов города боевиками ВСУ
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Под утренним обстрелом Ленинского района погиб мужчина 1954 года рождения. Анкетные данные уточняются», — написал он в Telegram.

Ранее Кулемзин сообщил, что один человек получил ранения в Донецке в результате обстрела боевиками ВСУ.

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