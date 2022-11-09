Стремоусов: атака ВСУ на Снигирёвку в Херсонской области отбита
- РИА Новости
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Об этом сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
«На Снигирёвском направлении укронацисты попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно», — написал он в Telegram.
Стремоусов рассказал, что ВСУ понесли большие потери.
В ночь на 9 ноября Стремоусов сообщал, что украинские военные пошли в атаку в районе Снигирёвки Херсонской области, в рядах ВСУ числятся англоговорящие наёмники, а также наёмники из Польши.