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Стремоусов: атака ВСУ на Снигирёвку в Херсонской области отбита

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Атака украинских военных на Снигирёвку в северной части Херсонской области отбита.
Стремоусов: атака ВСУ на Снигирёвку в Херсонской области отбита
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

«На Снигирёвском направлении укронацисты попытались прорвать линию обороны, но также безуспешно», — написал он в Telegram.

Стремоусов рассказал, что ВСУ понесли большие потери.

В ночь на 9 ноября Стремоусов сообщал, что украинские военные пошли в атаку в районе Снигирёвки Херсонской области, в рядах ВСУ числятся англоговорящие наёмники, а также наёмники из Польши.

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