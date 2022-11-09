Стремоусов: ВСУ пошли в атаку в Херсонской области, линия обороны удерживается
«Сейчас они пошли массово в районе города Снигирёвка. Они пытаются сдвинуть линию фронта», — сказал он РИА Новости.
Стремоусов подчеркнул, что в данный момент российская армия сдерживает атаки ВСУ и удерживает линию обороны.
«В наступлении задействованы польские и англоговорящие наёмники», — написал он в Telegram.
По его словам, сейчас в данном регионе продолжаются боевые действия.
Ранее Стремоусов сообщил, что украинские военные пытаются наступать на Херсонском направлении, все атаки отбиты.