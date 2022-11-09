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Стремоусов: ВСУ пошли в атаку в Херсонской области, линия обороны удерживается

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Украинские военные пошли в атаку в районе Снигирёвки Херсонской области, в рядах ВСУ числятся англоговорящие наёмники, а также наёмники из Польши. Об этом сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас они пошли массово в районе города Снигирёвка. Они пытаются сдвинуть линию фронта», — сказал он РИА Новости.

Стремоусов подчеркнул, что в данный момент российская армия сдерживает атаки ВСУ и удерживает линию обороны.

«В наступлении задействованы польские и англоговорящие наёмники», — написал он в Telegram.

По его словам, сейчас в данном регионе продолжаются боевые действия.

Ранее Стремоусов сообщил, что украинские военные пытаются наступать на Херсонском направлении, все атаки отбиты.

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