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Стремоусов заявил, что все попытки наступления ВСУ на Херсонском направлении были отбиты

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Украинские военные пытаются наступать на Херсонском направлении, все атаки отбиты. Об этом сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил, что все попытки наступления ВСУ на Херсонском направлении были отбиты
  • РИА Новости

«Ситуация такая, есть какие-то попытки атаковать, наши работают, работает авиация. Такого, чтобы массово пошли, такого нет», — приводит ТАСС его слова.

Стремоусов отметил, что ВС России отразили все попытки наступления украинских войск.

Ранее представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергей Мороз заявил, что интенсивность обстрелов Херсона и приграничных районов города со стороны боевиков ВСУ в последнее время увеличилась.

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