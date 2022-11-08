Стремоусов заявил, что все попытки наступления ВСУ на Херсонском направлении были отбиты

Украинские военные пытаются наступать на Херсонском направлении, все атаки отбиты. Об этом сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Ситуация такая, есть какие-то попытки атаковать, наши работают, работает авиация. Такого, чтобы массово пошли, такого нет», — приводит ТАСС его слова.

Стремоусов отметил, что ВС России отразили все попытки наступления украинских войск.

Ранее представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергей Мороз заявил, что интенсивность обстрелов Херсона и приграничных районов города со стороны боевиков ВСУ в последнее время увеличилась.