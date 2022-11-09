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Дезертир из «Азова» рассказал, что добил раненого российского военного в Мариуполе

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Дезертировавший с поля боя боевик из полка «Азов»* рассказал, как добивал раненого российского военного в ходе боёв в Мариуполе.
Дезертир из «Азова» рассказал, что добил раненого российского военного в Мариуполе
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Он рассказал, что сначала по двум военнослужащим, предположительно, из России, открыли огонь.

«Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл огонь, после чего убил», — приводит его слова РИА Новости.

В октябре боевики «Азова» рассказали о том, что неоднократно убивали мирных жителей.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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