Дезертир из «Азова» рассказал, что добил раненого российского военного в Мариуполе
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Он рассказал, что сначала по двум военнослужащим, предположительно, из России, открыли огонь.
«Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл огонь, после чего убил», — приводит его слова РИА Новости.
В октябре боевики «Азова» рассказали о том, что неоднократно убивали мирных жителей.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.