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В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

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В Донецкой Народной Республике сообщили об обстреле Донецка и Макеевки со стороны украинских военных.
В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено три снаряда калибра 155 мм», — сказано в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что ВСУ выпустили шесть снарядов по Макеевке и три снаряда по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что атака украинских военных на Снигирёвку в северной части региона отбита.

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