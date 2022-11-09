В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

В Донецкой Народной Республике сообщили об обстреле Донецка и Макеевки со стороны украинских военных.

Об этом заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населённый пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район). Выпущено три снаряда калибра 155 мм», — сказано в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что ВСУ выпустили шесть снарядов по Макеевке и три снаряда по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что атака украинских военных на Снигирёвку в северной части региона отбита.