191 боевой снаряд: в результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки погибли три человека

В результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ погибли трое гражданских, ещё 13 человек пострадали. В общей сложности за минувшие сутки по ДНР было выпущено почти 200 боевых снарядов. В то же время в Народной милиции ЛНР сообщили о стабилизации ситуации в районе Сватово — Кременная. Наряду с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что военные разведчики решают самые сложные задачи в рамках СВО.

В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики за сутки погибли три человека и ещё 13 мирных жителей получили ранения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобождённой Владимировке. Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки и Никитовском районе Горловки, а также в ранее освобождённой Владимировке», — говорится в сообщении.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 40 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 191 единицу различных боеприпасов из РСЗО HIMARS, «Град», артиллерии 155, 152 и 122 мм.

«Задачи от Демпартии США»

Члены Демократической партии США поставили перед президентом Украины Владимиром Зеленским задачу продемонстрировать военные успехи к 8 ноября, дате проведения промежуточных выборов в американский конгресс, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У меня нет сомнений в том, что у Зеленского налажено взаимодействие с Демократической партией. И понятное дело, что там перед ним ставятся задачи. Вряд ли он сам взял и решил бы именно к 8 ноября что-то показать. Я думаю, что в ближайшие дни они (украинские войска. — RT) активизируют свои действия», — цитирует его ТАСС.

По словам Рогова, Вашингтону важен не военный результат, а пиар: «Им надо это сделать максимально близко к дате (выборов), чтобы не произошло перелома и нашего контрнаступления».

Он также указал, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении, где могут начать наступление.

«И появление «Кракена» — неонацистов, которые встали в качестве заградотрядов, — лишний раз это подтверждает», — добавил Рогов.

Также на russian.rt.com «У нас скрывают»: украинский военнопленный заявил о больших потерях ВСУ на Харьковском направлении

Обстановка в районе Сватова

Ситуация на участке Сватово — Кременная стабилизировалась, сообщил заместитель командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса управления Народной милиции ЛНР, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, в эту зону переброшено необходимое количество сил и средств.

«Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды. Мы будем наращивать там свои силы и средства. На данный момент продвижение противника жёстко остановлено», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что на участке Сватово — Кременная — Чернопоповка «ведётся детальная работа по выявлению и уничтожению» сил противника.

Алаудинов был назначен замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики 3 ноября, о чём сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Военные разведчики в зоне СВО

Разведчики в рамках специальной военной операции на Украине решают самые важные задачи, заявил министр обороны России Сергей Шойгу по случаю Дня военного разведчика.

«Сегодня в ходе специальной военной операции военные разведчики демонстрируют исключительное мужество и самоотдачу», — говорится в поздравлении.

Шойгу добавил, что военные разведчики как в мирное время, так и в годы суровых испытаний всегда действовали грамотно и эффективно: «В сложных условиях, подчас рискуя жизнью, они своевременно добывали ценную информацию, необходимую для выработки важнейших государственных решений».

В свою очередь, директор СВР Сергей Нарышкин отметил, что нынешнее поколение военных разведчиков совершенствует профессиональные навыки и умения, проявляя при этом мужество и самоотверженность.

«Военная разведка сегодня, обладая богатым опытом и уникальными возможностями, с успехом справляется со всеми поставленными руководством страны задачами. Уверен, что товарищеское взаимодействие и эффективное сотрудничество, установившееся между нашими ведомствами, послужит общему делу победы над нацизмом», — заявил Нарышкин в поздравлении главе Минобороны РФ.