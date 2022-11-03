«Уничтожены более 130 боевиков»: российские ВС отразили атаку ВСУ и наёмников на Купянском направлении

Российские ВС на Купянском направлении отразили все атаки ВСУ, уничтожив более 130 украинских военнослужащих и наёмников, сообщили в Минобороны РФ. На Краснолиманском направлении потери украинских войск превысили 200 человек, на Южно-Донецком — около 80 военных, на Николаево-Криворожском — свыше 80. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства и РЛС ЗРК С-300.

Подразделения российских войск на Купянском направлении отразили атаки двух рот иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения и активных действий российских войск за сутки на Купянском направлении уничтожены более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля HMMWV», — сказал Конашенков.

На Краснолиманском направлении украинские военные пытались наступать тремя усиленными батальонами, но были отброшены на исходные позиции. Также было нанесено поражение резервным силам ВСУ, выдвигавшимся в районах населённых пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики: «Потери противника составили более 200 украинских военнослужащих убитыми, свыше 120 — ранеными, уничтожено четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей».

На Южно-Донецком направлении ударами российской артиллерии, а также штурмовой и армейской авиации были остановлены и рассеяны подразделения противника. Уничтожены около 80 боевиков, три БМП и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении российские войска отразили пять атак мотопехотных рот ВСУ в Херсонской области.

«В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции. Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения», — подчеркнул официальный представитель МО РФ.

Кроме того, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов ВСУ.

Авиацией ВКС России в Херсонской области был сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а средствами ПВО — восемь украинских беспилотных летательных аппаратов и 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Обмен пленными

3 ноября Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву территории 107 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.

«Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобождённые будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев поговорил с военнослужащим Народной милиции ДНР, вернувшимся домой в ходе одного из предыдущих обменов пленными. По словам мужчины, его самого и других попавших в плен жестоко избивали и подвергали пыткам, а родственникам угрожали через мессенджеры с целью получить деньги.

Также на russian.rt.com Минобороны заявило об освобождении из плена 107 российских военных

Помощник Кадырова назначен замкомандующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР

Помощник главы Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов назначен заместителем командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Рамзан Кадыров.

«По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего 2-м армейским корпусом УНМ ЛНР по ведению боевых действий. Ему также присвоено воинское звание генерал-майора», — написал он.

По его словам, Алаудинов с самого начала специальной военной операции оставался на линии соприкосновения. За боевые заслуги его удостоили званий «Герой России» и «Герой ЛНР». «За всё время его командования бойцы не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперёд, нанося потери противнику», — отметил Кадыров.